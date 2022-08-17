'Endoskopik yöntemle aşırı terlemeden kurtulabilirsiniz'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman terlemenin insan hayatına etkilerini anlatarak tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Aşırı terlemenin hastalar için çok zor olduğunu ve hayat kalitelerini kötü etkilediğini belirten Prof. Dr. Arman, aşırı terlemenin çözümünün mümkün olduğunu dile getirdi.

Aşırı terlemenin bazı krem ya da ilaçlarla hafiflese de tamamen ortadan kalkmayabileceğini aktaran Prof. Dr. Arman, “Aşırı terleme ikincil yani sekonder olan kişilerde, altta yatan hastalık tedavi edildiğinde aşırı terleme sorunu ortadan kalkabilir. Primer terlemesi olan bireylerde ise ailelerinde en az bir kişide daha aşırı terleme mevcuttur. Primer terlemesi bulunan bireylerde antiperspirant tedavisi uygulanabilir. Ayrıca antiperspirant kullanımı hafif terlemesi olan kişilerde etkili olabilir. Ancak aşırı terlemesi olan bireylerde bu tarz tedavilerin işe yarama oranı çok düşük, kesin çözüm Endoskopik Torakoskopik Sempatektomi (ETS) adı verilen ameliyattır” diye konuştu.

AMELİYAT YARIM SAAT SÜRÜYOR

Botoks gibi bazı geçici yöntemlerin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Arman bunların kalıcı çözüm olmadığını; kalıcı tek çözümün Endoskopik Torakoskopik Sempatektomi yani ETS ameliyatı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Arman, “Bu ameliyat el avuç içleri, ayak tabanı ve yüz bölgelerinde aşırı terlemesi olan ve primer kaynaklı terlemelerde kullanılmaktadır. Endoskopik torakoskopik sempatektomi ameliyatı genel anestezi altında koltuk altından açılan küçük bir kesiden endoskopik olarak yapılmaktadır. Bu kapalı yapılan ameliyat koltuk altından açılan küçük delikten terlemeye neden olan sinirlerin klipslenmesidir. Bu sebeple klipsli ETS ameliyatı olarak da bilinmektedir. Aşırı terlemenin olduğu bölgeye göre klips uygulanan sinirler de değişmektedir. Sağ ve sol taraftan sinirler aynı anda bloke edilebilir. Ameliyat yarım saat kadar sürüyor. Endoskopik torakoskopik sempatektomi ameliyatının başarı oranı yüksek. Hastaların aynı gün eve dönerek birkaç gün içinde normal hayatlarına devam edebilir” ifadelerini kullandı.

Bazı durumlarda ameliyat sonrası hastaların bazı bölgelerinde terleme görülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Arman, “Düşük de olsa gerçekleşebileceğini, bu tarz durumlarda ikinci bir operasyonun gerekebilir. Her ameliyatta görülebileceği gibi bu ameliyatta da ağrı, enfeksiyon ve kanama riski görülebilmektedir” dedi.