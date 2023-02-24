Engin Akyürek acı haberi duyurdu: 'Güle güle...'

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Tezay 55 yaşında hayatını kaybetti. Tezay, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Acı haberi ünlü oyuncu Engin Akyürek, sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:13
Engin Akyürek acı haberi duyurdu: 'Güle güle...'
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Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek sosyal medya hesabında "Güle güle Köknar" mesajını paylaştı.

"HAYAT BOYU KALBİM ACIYACAK"

Oyuncu Toprak Sağlam ise duygusal bir mesaj kaleme aldı:

"Bu seninle son fotoğrafımız... Hep kalsın burada... Seni hep çok seveceğim... Artık hayat boyu ağrıyacak kalbim, geçmez bu... Ama varlığını hep yanı başımda hissedeceğim... Hep videolarımızı izleyip güleceğim... Çünkü sen benim gülüşümü çok seversin... Hayatımdan harika bir adam geçti... Köknar... 23.02.2023."


Engin Akyürek ani ölüm Ölüm sosyal medya Köknar Tezay

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