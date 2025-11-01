Yeşilçam'ın jönlerinden biri olan Engin Çağlar, hayatını kaybetti. Peki, Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar neden öldü?

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar olarak tanınan usta oyuncunun gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar'dır. 1940’lı yıllarda İstanbul’da dünyaya gelen ünlü isim, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olmuştur. Engin Çağlar'ın annesi Üsküp doğumludur. Babası Azak Denizi kıyısında küçük bir kasabada doğup İstanbul'a göç eden bir aileden gelmekteydi. Babası imalat malzemeleri yapan bir fabrikaya sahipti. Lisede Robert Kolej'ine girdi. 1958 yılında Galatasaray'da kısa bir süre top koşturdu. Üniversiteyi Almanya'da okudu. 1965 yılında askere gitti. Askerliğini 2 sene denizci olarak yaparken Kıbrıs'da bile bulundu.

Terhisinden sonra Ses dergisinin yarışmasına girip Uğur Güçlü'nün ardından 2. oldu. Aynı sene yarışmaya Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler katılmıştı. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı. Bu tarihten sonra da birkaç filmde oynadı fakat tam anlamıyla sinemaya dönmemiştir. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı'nda yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

ENGİN ÇAĞLAR NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Engin Çağlar’ın Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ENGİN ÇAĞLAR HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?