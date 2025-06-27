Enis Arıkan'dan 'Ezgi Mola' açıklaması: 'O defter kapandı!'

Oyuncu Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı, uzun süren birlikteliklerinin ardından 8 Mayıs 2023'te evlenmişti.

Nikâhta Ezgi Mola'nın şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu. Aynı yıl çiftin oğulları Can dünyaya gelmişti.

T24'ün aktardığına göre; bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Enis Arıkan’a, Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın boşanma kararı soruldu.

Arıkan, konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu:

"Hayırlısı olsun. İkisi de doğru olan kararı vermişlerdir zaten. Bir şey diyemem ben."

"O DEFTER KAPANDI"

Gazetecilerin, “Sizin aranızdaki bağlar kuvvetlendi mi, yeniden görüşüyor musunuz?” sorusuna ise Arıkan şu yanıtı verdi:

"Hayır, görüşmüyoruz ama konuşmayalım bu konuyu. Konunun üzerinden çok geçti. Artık her defasında konuşmayalım bunu. O defter kapandı."