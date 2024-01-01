Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan Müzikali' O Ses Türkiye'ye damga vurdu
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Enis Arıkan performansıyla damga vurdu. Seda Sayan Müzikali adlı şovuyla sahneye çıkan Arıkan, kırdı geçirdi.
Yılbaşı akşamlarının klasiği haline gelen O Ses Türkiye, bu
sene de 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluştu.
Beyazıt Öztürk'ün moderatörlük yaptığı programın jüri
koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.
Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı geceye Enis
Arıkan damga vurdu.
Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler"
şarkısını söyleyen Enis Arıkan'ın sahne şovu sosyal medyada gündem oldu.
ACUN ILICALI'YI SEÇTİ
Performansı sonrası jüri üyelerini dinleyen Enis Arıkan,
"Acun Ilıcalı'nın bana yalvarmasını çok istiyorum" dedi.
Bunun üzerine Ilıcalı, "Seni yıllardır tanırım, en
takdir ettiğim özelliğin dürüstlüğün. Gerçekten bu performans karşısında ağzım
açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu
an tek önemli şey senin beni seçmen. Enis ben bazı durumlarda güçlü görünsem de
içinde küçük bir çocuk gibi olan, ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir
insanım. Kurduğum hayallerde seni takımımda görmek istiyorum. Enis lütfen
yalvarıyorum beni seç" dedi.
Ilıcalı'nın sözlerine üzüldüğünü söyleyen Enis Arıkan ise "Peki neden psikoloğa gitmedin Acun?" diye espri yaptı. Ardından ikna olduğunu açıklayan ünlü isim, Acun Ilıcalı'yı seçti.
"SEDA BACIM BEĞENDİN Mİ?"
Enis Arıkan, O Ses Türkiye'deki şovundan kareleri sosyal
medya hesabından ''Seda bacım beni beğendin mi?'' notuyla paylaştı.
Arıkan'ın sahnede giydiği Seda Sayan baskılı çorapları da
beğenildi.
ARIKAN İLE ILICALI'NIN GÜLDÜREN ANISI
Öte yandan sahnedeyken Acun Ilıcalı ile bir anısını da anlatan Enis Arıkan, yıllar önce ünlü televizyoncuyla aynı masada oturduklarını ve futbol oynamak için takım kurarken Ilıcalı'nın bir kişi eksik kalmasına rağmen kendisini saymadığını ve eski futbolcu bir arkadaşını çağırdığını belirtti.