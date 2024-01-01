Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan Müzikali' O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:53

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:53

Yılbaşı akşamlarının klasiği haline gelen O Ses Türkiye, bu sene de 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluştu.

Beyazıt Öztürk'ün moderatörlük yaptığı programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı geceye Enis Arıkan damga vurdu.

Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını söyleyen Enis Arıkan'ın sahne şovu sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI'YI SEÇTİ

Performansı sonrası jüri üyelerini dinleyen Enis Arıkan, "Acun Ilıcalı'nın bana yalvarmasını çok istiyorum" dedi.

Bunun üzerine Ilıcalı, "Seni yıllardır tanırım, en takdir ettiğim özelliğin dürüstlüğün. Gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu an tek önemli şey senin beni seçmen. Enis ben bazı durumlarda güçlü görünsem de içinde küçük bir çocuk gibi olan, ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir insanım. Kurduğum hayallerde seni takımımda görmek istiyorum. Enis lütfen yalvarıyorum beni seç" dedi.

Ilıcalı'nın sözlerine üzüldüğünü söyleyen Enis Arıkan ise "Peki neden psikoloğa gitmedin Acun?" diye espri yaptı. Ardından ikna olduğunu açıklayan ünlü isim, Acun Ilıcalı'yı seçti.

"SEDA BACIM BEĞENDİN Mİ?"

Enis Arıkan, O Ses Türkiye'deki şovundan kareleri sosyal medya hesabından ''Seda bacım beni beğendin mi?'' notuyla paylaştı.

Arıkan'ın sahnede giydiği Seda Sayan baskılı çorapları da beğenildi.

ARIKAN İLE ILICALI'NIN GÜLDÜREN ANISI

Öte yandan sahnedeyken Acun Ilıcalı ile bir anısını da anlatan Enis Arıkan, yıllar önce ünlü televizyoncuyla aynı masada oturduklarını ve futbol oynamak için takım kurarken Ilıcalı'nın bir kişi eksik kalmasına rağmen kendisini saymadığını ve eski futbolcu bir arkadaşını çağırdığını belirtti.