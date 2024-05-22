Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:12

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:13

Toplum düzenini sağlamak için konulan bazı kurallar evrensel iken, bazıları ise her ülkede farklılık gösterir. Ancak, kimi kurallar vardır ki duyanları hayrete düşürür. Peki, duyanları şaşkına çevirecek kadar ilginç olan yasaklar nelerdir? İşte enterasan yasaklara sahip 10 ülke...

ENTERASAN YASAKLARA SAHİP 10 ÜLEKE

1. Çin:

Çin'de, boğulan birini kurtarmaya çalışmak kadere müdahale olarak kabul edildiğinden yasaktır.

2. Birleşik Krallık:

Birleşik Krallık’ta sokakta halı silkelemek ve çırpmak yasaktır. Ancak sabah saat 8’den önce bir paspası silkeleyebilirsiniz.

3. İsviçre:

İsviçre, hayvan haklarına son derece önem veren ülkelerden biridir. Ülkede havlayan bir köpeği dahi azarlamak yasa dışıdır. Bu hassasiyet, ülkenin hayvan refahı konusundaki kararlılığını ve duyarlılığını yansıtır.

4. Fransa:

Fransa'da okul kafeteryalarında ketçap tüketimi sınırlandırıldı. Öğrenciler ketçabı sadece haftada bir kez, patates kızartmasıyla birlikte tüketebiliyor.

5. Singapur:

Singapur, "temiz ve yeşil" bir şehir imajını korumak adına çeşitli katı kurallar benimsemiştir. Bu kurallardan biri de sakız çiğnemeyi tamamen yasaklamaktır. Ülke, yerlere atılan sakızların temizliğiyle başa çıkamadığı için bu radikal kararı almıştır. Ayrıca, çöp atmak ve duvarlara yazı yazmak da yasaklanmıştır. Bu kurallar, Singapur'un temizlik ve düzen konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

6. İtalya-Milano:

Milano'da, kamusal alanda somurtmak yasaktır. Bu eski yasa, şehirdeki sosyal etkileşimi ve neşeyi teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. Ancak, hastane çalışanları ve cenazesi olanlar gibi özel durumlar bu kuralın dışında tutulmaktadır. Yasak, genel olarak kamu düzenini ve toplumun sosyal uyumunu sağlamak için yürürlükte tutulmaktadır.

7. ABD-Vermont:

Vermont'ta kadınların takma diş sahibi olabilmeleri için kocalarından yazılı onay belgesi almaları gerekmektedir. Aksi takdirde takma diş kullanamazlar.

8. Yunanistan:

Yunanistan'ın tarihi bölgelerinde topuklu ayakkabı giymek yasak. Dünyanın birçok müzesinde geçerli olan bu yasak, Yunanistan'ın antik kalıntılarına zarar vermemek için bu bölgelerde de titizlikle uygulanıyor.

9. Rusya:

Rusya'da, kirli bir araba kullanmanın cezası bulunmaktadır. Ülke, temizlik konusunda oldukça hassas olduğundan, düzenli olarak temizlenmeyen araçların kullanımına karşı ciddi önlemler almaktadır. Bu kuralın amacı, çevreyi korumak ve trafikteki araçların görünürlüğünü artırmaktır. Bu nedenle, Rusya'da araç temizliği düzenli olarak kontrol edilir ve kirli araç sahiplerine para cezası verilir. Bu uygulama, ülkenin genel temizlik ve düzen politikalarının bir parçasıdır.

10. Avustralya:

Avustralya'da tavşan beslemek yasaktır. Avustralya'nın bazı bölgelerinde istilacı bir tür olarak kabul edilen tavşanlar, özellikle Queensland ve çevre bölgelerinde bulunurlar. Bu yasak, ülkenin yerli ekosistemini korumak ve istilacı türlerin yayılmasını engellemek amacıyla konmuştur. Dolayısıyla, Avustralya'da tavşan beslemek isteyen kişilerin belirli izinleri alması gerekmektedir. Bu kısıtlama, ülkenin biyolojik çeşitliliğini korumak için alınan önlemlerden sadece biridir.