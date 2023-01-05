Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir?

Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sibel Taşçıoğlu merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 13:26
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir?
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Show TV'de yayımlanan dizilerden Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu merak konusu oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE'Sİ SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğdu. 1995'te Bursa Devlet Tiyatrosunda ''Tılsım'' adlı çocuk oyununda oynayan oyuncu, 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007'de Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. Oyuncu, aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Sibel Taşçıoğlu, 2016'da Murat Kolçak Köstendil'le evlenmiştir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2022- Kızılcık Şerbeti

2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Kehribar

2013 - Medcezir

2012 - Bulutların Ötesi

2010 - Yasemince

2009 - Aile Saadeti

2008 - Pulsar

2007 - Gönül Salıncağı

2006 - Gözyaşı Çetesi

2004 - Büyük Buluşma

2004 - Yadigar

2003 - Mühürlü Güller

2002 - Ekmek Teknesi

2002 - Berivan

2002 - Kibar Ana

2002 - Anne Babamla Evlensene

2000 - Karakolda Ayna Var

2000 - Evdeki Yabancı

1999 - Akşam Güneşi

1995 - Çiçek Taksi

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER VE FİLM SESLENDİRMELERİ

2018 - Bizim İçin Şampiyon (Meral Atman)

2011 - Sucker Punch (Seslendirme)

2011 - Hediye Operasyonu (Seslendirme)

2010 - Robin Hood (Seslendirme)

2010 - Alice Harikalar Diyarında (Seslendirme)

2009 - Prenses ve Kurbağa (Seslendirme)

2008 - The Incredible Hulk (Seslendirme)

2007 - Robinson Ailesi (Seslendirme)

2004 - İnanılmaz Aile (Seslendirme)

2003 - Rus Gelin (Fatma)


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