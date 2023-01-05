Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir?
Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sibel Taşçıoğlu merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu hangi dizilerde oynadı?
Show TV'de yayımlanan dizilerden Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu merak konusu oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE'Sİ SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğdu. 1995'te Bursa Devlet Tiyatrosunda ''Tılsım'' adlı çocuk oyununda oynayan oyuncu, 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007'de Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. Oyuncu, aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır.
ÖZEL YAŞAMI
Sibel Taşçıoğlu, 2016'da Murat Kolçak Köstendil'le evlenmiştir.
SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER
2022- Kızılcık Şerbeti
2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 - Kehribar
2013 - Medcezir
2012 - Bulutların Ötesi
2010 - Yasemince
2009 - Aile Saadeti
2008 - Pulsar
2007 - Gönül Salıncağı
2006 - Gözyaşı Çetesi
2004 - Büyük Buluşma
2004 - Yadigar
2003 - Mühürlü Güller
2002 - Ekmek Teknesi
2002 - Berivan
2002 - Kibar Ana
2002 - Anne Babamla Evlensene
2000 - Karakolda Ayna Var
2000 - Evdeki Yabancı
1999 - Akşam Güneşi
1995 - Çiçek Taksi
SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER VE FİLM SESLENDİRMELERİ
2018 - Bizim İçin Şampiyon (Meral Atman)
2011 - Sucker Punch (Seslendirme)
2011 - Hediye Operasyonu (Seslendirme)
2010 - Robin Hood (Seslendirme)
2010 - Alice Harikalar Diyarında (Seslendirme)
2009 - Prenses ve Kurbağa (Seslendirme)
2008 - The Incredible Hulk (Seslendirme)
2007 - Robinson Ailesi (Seslendirme)
2004 - İnanılmaz Aile (Seslendirme)
2003 - Rus Gelin (Fatma)
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Sigaraya dev zam!
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'