Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:26

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:26

Ekranların sevilen yüzlerden, ünlü televizyon sunucusu Öykü Serter'in yaşamı merak ediliyor. Tv izleyicileri Öykü Serter'in kariyerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da doğdu. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücü olan Serter, yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazandı. Öykü Serter, medya sektörüne Capital Radio'da DJ olarak girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER'İN SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

2022 - Kısmetse Olur: Aşkın Gücü

2021 - Şef Akademi Doğada

2021 - Şef Akademi

2018 - Survivor Panorama

2016 - Göz 6 Panorama

2016 - Göz 6

2016 - İşte Benim Stilim

2016 - Fenomen

2015 - Rising Star Türkiye

2014 - Bu Tarz Benim

2011 - Star Akademi

2011 - MasterChef Türkiye

2010 - Bank Asya 1.Lig Günlüğü

2007 - Acemi Birlik

2006 - B.U.M.

2006 - Anadolu Rüzgarı

2004 - Akademi Türkiye

2001 - Biri Bizi Gözetliyor

ÖYKÜ SERTER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 - Etkileyici

2020 - Konuşma

2012 - İşler Güçler (Yüzme öğretmeni)

2006 - Ah Bir Polis Olsam (Yasemin)

2004 - İstanbul Şahidimdir (Ela)



