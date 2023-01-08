Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?
Ünlü isimlerden Öykü Serter'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter hangi programları sundu? Öykü Serter hangi dizilerde oynadı?
Ekranların sevilen yüzlerden, ünlü televizyon sunucusu Öykü Serter'in yaşamı merak ediliyor. Tv izleyicileri Öykü Serter'in kariyerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da doğdu. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücü olan Serter, yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazandı. Öykü Serter, medya sektörüne Capital Radio'da DJ olarak girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.
ÖYKÜ SERTER'İN SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR
2022 - Kısmetse Olur: Aşkın Gücü
2021 - Şef Akademi Doğada
2021 - Şef Akademi
2018 - Survivor Panorama
2016 - Göz 6 Panorama
2016 - Göz 6
2016 - İşte Benim Stilim
2016 - Fenomen
2015 - Rising Star Türkiye
2014 - Bu Tarz Benim
2011 - Star Akademi
2011 - MasterChef Türkiye
2010 - Bank Asya 1.Lig Günlüğü
2007 - Acemi Birlik
2006 - B.U.M.
2006 - Anadolu Rüzgarı
2004 - Akademi Türkiye
2001 - Biri Bizi Gözetliyor
ÖYKÜ SERTER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
2021 - Etkileyici
2020 - Konuşma
2012 - İşler Güçler (Yüzme öğretmeni)
2006 - Ah Bir Polis Olsam (Yasemin)
2004 - İstanbul Şahidimdir (Ela)
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