Erdal Güney'in yeni albümü AFEL dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:14

"Hatırla Sevgili" ve "Elveda Rumeli" gibi unutulmaz dizilerin müziklerine imza atmış bir isim olan Erdal Güney'in son albümü "AFEL", dünyanın en uzak noktasını ve anını tanımlayan bir isim olarak öne çıkıyor.

Erdal Güney’in yeni albümü AFEL, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Albüm, Erdal Güney'in geçmişten günümüze çeşitli sinema filmleri, TV dizileri ve belgeseller için bestelediği müziklerin, yeniden yorumlanmış haliyle dinleyicilerle buluşmasını sağlıyor. Albümde, çello, duduk, akordion ve soprano ses gibi enstrümanlar, müzikleri bütün mesafeleri eşitleyen bir yolculuğa çıkarıyor.

ÖZENLE TASARLANDI

"AFEL", sanatçının önceki "PERİHEL" albümünün devamı niteliğinde. Albüm, dramatik ve kurgusal metinler için bestelenen müziklerin çeşitliliğinden besleniyor. Sound ve düzenleme, melodik yapıyı öne çıkarmak için özenle tasarlanmış ve yapay sesler yerine akustik enstrümanlara yer verilmiş.

“AFEL” şu an hayatta olmayan İsmail Soyberk, Halil Karaduman, Adnan Karaduman, İlyas Tetik’in de aralarında yer aldığı kıymetli müzisyenlerden oluşan geniş bir icracı topluluk tarafından realize edildi. İcracıların yorumları müzikal anlatıya ve düzenlemeye doğrudan etki yapıyor.

"AFEL", adeta çekilmiş suların ardında kalanların hikayesini anlatırken, kıyıda birikenlerin yalnız olmadığını vurguluyor.