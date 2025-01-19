Erdoğan Arıkan kimdir? Kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan kaç yaşında, nereli?
Ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir? Kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan kaç yaşında, nereli?
TRT spikeri Erdoğan Arıkan’ın, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatırken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir? Kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan kaç yaşında, nereli?
ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?
Sporda yaklaşık 25 yıldır görev yapan Erdoğan Arıkan, 1963 Sakarya doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunudur.
3 yıl Diyarbakır Radyosunda olarak görev yaptıktan sonra, halen devam eden spor lik görevine başlamıştır. Başarılı lik kariyeri ile birlikte iyi iletişimiyle de izleyecilerin büyük beğenisini kazanmıştır.
İstanbul’da 4 yıl boyunca özel bir şirkette çalışmış ve sonrasında ’ye başvurmuştur. Kariyerine ilk adım attığı 1989 yılında, katıldığı sınavda gösterdiği üstün yeteneğinin ardından bünyesinde lik, sunuculuk, diksiyon, topluluk önünde konuşma, hitabet, yaşam koçluğu eğitimleri almıştır.
İsmini, duyurduğu program “Stadyum” ile başta futbolseverler olmak üzere tüm Türkiye’nin beğenisi kazanan ünlü ; katıldığı uluslararası birçok önemli organizasyonda da hem kişisel hem de ulusal temsilleri layıkıyla yerine getirmiştir.
6 Dünya Kupası, 4 Avrupa Futbol Şampiyonası, 3 Olimpiyat Oyunlarının yanı sıra , tenis ve atletizm alanındaki dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları ve 1993 yılından bugüne çeşitli ülkelerde gerçekleşen Avrupa Kupası maçlarında görev alan Arıkan, lik ve sunuculuk alanındaki tüm bu çalışmalarının yanında programcılık sektöründe de değerli yapımlara imza atmıştır. “Süper Bir Gol”, “Futbol Her Şeye Değer”, “Spor Artı”, “Teknik Analiz”, “Yüz Yüze Futbol” ve “Spor Stüdyosu” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Erdoğan Arıkan; yine bu alanda önemli pek çok ödülün de sahibi olmuştur.
Stadyum programı ile çıktığı yolda; 2006 ve 2008 yılları Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü’nü kazanan Erdoğan Arıkan, yine 2006 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödülüne “En İyi Program” kategorisinde sahip olmuştur.
ERDOĞAN ARIKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
TRT spikeri Erdoğan Arıkan’ın, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatırken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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