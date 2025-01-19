Yayınlanma: 19.01.2025 - 12:08

Güncelleme: 19.01.2025 - 12:08

İş insanı Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA testi sonuçlandı. Test sonucuna göre, 4 yaşındaki Uzay D.'nin biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu tespit edildi. Peki, Hacı Sabancı kimdir, kaç yaşında? Hacı Sabancı babalık davası sonucu ne oldu?

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, liseyi İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra lisans eğitimi için Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Yüksek lisans eğitimini ise Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine tamamladı.

Hacı Sabancı, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır. Başarılı iş insanı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Hacı Sabancı ayrıca, 2004-2007 yılları arasında Babası Ömer Sabancı'nın başkanlık yaptığı TÜSİAD'a 2009 yılından beri üyedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Sabancı, Beşiktaş Kongre Üyesidir.

Marinsa Denizcilik ve Densa Holding Şirketleri'nin yönetiminde söz sahibi olan başarılı iş adamı Hacı Sabancı iş hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.

HACI SABANCI'NIN ÖZEL HAYATI

iş insanı Hacı Sabancı, Kasım 2020'de Nazlı Kayı'ya romantik bir evlenme teklifi etti. Çift, 10 Ekim 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir tören ile dünyaevine girdi.

Sabancı çiftinin görkemli düğün töreni ise 25 Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldılar.

HACI SABANCI BABALIK DAVASI SONUCU NE OLDU?

Dava sürecinde, Fatma D. tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Hacı Sabancı ile 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları ve zaman içinde bir ilişki yaşadıkları belirtilmişti. Bu ilişki sonucunda, 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isimli bir erkek çocuğu dünyaya geldiği ifade edilmişti.

Mahkeme, baba ile çocuk arasındaki soy bağının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılmasına karar verdi. Yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı'nın %99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olduğu belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının resmen tanınması ve çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.



