Eren Vurdem son günlerde Taşacak Bu Deniz dizisine Fatih karakteriyle gireceği iddiasıyla sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Eren Vurdem kimdir? Eren Vurdem kaç yaşında, nereli? Eren Vurdem hangi yapımlarda rol aldı?

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 Konya'da doğmuştur. Türk oyuncudur. Ailesi Kafkasya göçmenidir. Haliç Üviversitesi mezunu olan Eren Vurdem İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yapmıştır.

EREN VURDEM HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Birçok dizi ve filmde yol alan Eren Vurdem'in çok beğenilen dizileri ve filmleri bunlardır. "Söz, Fandom, Ben Bu Cihana Sığmazam, Sadakatsiz, Ne Olur Gitme, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Son Mektup, Yolculuk, İnadına Aşk"