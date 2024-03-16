Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mutfakların vazgeçilmezlerinden patates ekimi başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:39
Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
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Diyarbakır'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ergani ilçesinde, çiftçiler hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladı. Kırsal Ortayazı Mahallesi'nde yaklaşık bin dönümlük arazide tarlalar patates ekimi için hazır hale getirilerek tohumla buluşturuluyor.

Mart ayında ilçede ekimi yapılan patatesin nisan ayı ile temmuz ayı arasında hasadı yapılıyor. Hasadı yapılan patatesler ülkenin birçok bölgesine ihraç edilirken, cips fabrikalarında ise ekonomiye kazandırılıyor.


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