Eric Dane’in ölümünün ardından skandal sözler: Tepki yağdı

'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizilerindeki performansıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eric Dane, ALS hastalığına karşı verdiği 10 aylık mücadeleyi 19 Şubat'ta kaybederek hayata gözlerini yumdu. Ancak aktörün vefatının üzerinden henüz bir hafta geçmeden, dizide bir dönem figüranlık yapan Laura Ann Tull’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KORKAK, KABA VE NARSİST"

Laura Ann Tull, hayatını kaybeden aktör hakkında "korkak", "kaba" ve "narsist" gibi ağır ifadeler kullanarak, Dane'in sette kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Tull, bu iddiaları daha da ileri götürerek, Eric Dane'in 2012 yılında 'Grey's Anatomy' dizisinden çıkarılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü. "Kovulmasının sebebi benim" diyen Tull’ın, bu ağır suçlamalarla ilgili herhangi bir kanıt sunmaması ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tull’ın açıklamaları, merhum oyuncunun hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "etik dışı" ve "vicdansızca" bulundu. Kullanıcılar, korkunç bir hastalıkla pençeleşerek ölen ve artık kendini savunamayacak durumda olan birine karşı yapılan bu saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Yapılan yorumlarda, "Bu sözlerin ahlaksızlık koktuğu" ve Dane’in 15 ve 14 yaşlarındaki kızlarının bu "zehirli" ifadeleri görmemesi gerektiği vurgulandı. Bazı kullanıcılar ise Tull'ı "iki dakikalık şöhret peşinde koşmakla" suçladı.

GERİ ADIM ATMADI

Gelen yoğun tepkiler üzerine kendini savunan Laura Ann Tull, Eric Dane’in vefat etmiş olmasının, kendi üzerinde yarattığını iddia ettiği "yıkımı" değiştirmediğini savundu. Tull ayrıca, Dane hakkındaki eleştirilerini ilk kez dile getirmediğini, Haziran 2018'de bir dergide yayımlanan makalesiyle de oyuncuyu hedef aldığını belirtti.

Eric Dane, hastalığının ilerlemesi nedeniyle son günlerini tekerlekli sandalyede geçirmiş ve ardında Billie ile Georgia adında iki çocuk bırakmıştı.