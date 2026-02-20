“Grey’s Anatomy” ve “Euphoria” dizileriyle tanınan ABD’li oyuncu Eric Dane'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Eric Dane kimdir? Eric Dane neden öldü?
ERIC DANE KİMDİR?
Eric Dane 9 Kasım 1972 tarihinde doğdu. 2000 yılına kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol aldı, en bilinen rolü Grey's Anatomy'de (2006–2012) canlandırdığı Dr. Mark "McSteamy" Sloan karakteri oldu.
Marley ve Ben (2008) filminde Sebastian Tunney, Sevgililer Günü (2010) filminde Sean Jackson ve Burlesque (2010) filminde Marcus Gerber karakterini canlandırdı.
ERIC DANE NEDEN ÖLDÜ?
Eric Dane’in, geçen yıl amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi aldığı açıklanmıştı.
Oyuncu, son aylarda motor nöron hastalıklarının en yaygın türü olan ALS hakkında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütüyordu.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Ağır bir kalple Eric’in perşembe öğleden sonra ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini paylaşıyoruz” denildi.
ERIC DANE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1999 - The Basket - Tom Emery
2001 - Sol Goode - Aşırı dramatik oyuncu
2005 - Feast - Hero
2006 - X-Men: Son Direniş - Jamie Madrox/Multiple Man
2006 - Open Water 2: Adrift - Dan
2008 - Marley ve Ben - Sebastian Tunney
2010 - Sevgililer Günü - Sean Jackson
2010 - Burlesque - Marcus Gerber
2024 - One Fast Move - Dean Miller
ERIC DANE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1991 - Saved by the Bell - Tad Pogue
1993 - The Wonder Years - Brett
1995 - Evli ve Çocuklu - Oliver Cole
1995 - Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story - Matt
1996 - Seduced by Madness: The Diane Borchardt Story - Nick
1996 - Silk Stalkings - Justin Whalen
1996 - Roseanne - Bellhop
2000 - Zoe, Duncan, Jack & Jane - Alec
2001 - Gideon's Crossing - Dr. Wyatt Cooper
2001 - Ball & Chain - Jack
2002 - The American Embassy - Rob Goodwin
2003–04 - Charmed - Jason Dean
2004 - Las Vegas - Leo Broder
2004 - Helter Skelter - Charles "Tex" Watson
2005 - Painkiller Jane - Nick Pierce
2006 - Wedding Wars - Ben Grandy
2006–2012 - Grey's Anatomy - Dr. Mark Sloan
2009–2010 - Private Practice - Dr. Mark Sloan
2014–2018 - The Last Ship - Komutan Tom Chandler