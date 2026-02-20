“Grey’s Anatomy” ve “Euphoria” dizileriyle tanınan ABD’li oyuncu Eric Dane'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Eric Dane kimdir? Eric Dane neden öldü?

ERIC DANE KİMDİR?

Eric Dane 9 Kasım 1972 tarihinde doğdu. 2000 yılına kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol aldı, en bilinen rolü Grey's Anatomy'de (2006–2012) canlandırdığı Dr. Mark "McSteamy" Sloan karakteri oldu.

Marley ve Ben (2008) filminde Sebastian Tunney, Sevgililer Günü (2010) filminde Sean Jackson ve Burlesque (2010) filminde Marcus Gerber karakterini canlandırdı.

ERIC DANE NEDEN ÖLDÜ?

Eric Dane’in, geçen yıl amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi aldığı açıklanmıştı.

Oyuncu, son aylarda motor nöron hastalıklarının en yaygın türü olan ALS hakkında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütüyordu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Ağır bir kalple Eric’in perşembe öğleden sonra ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini paylaşıyoruz” denildi.

ERIC DANE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1999 - The Basket - Tom Emery

2001 - Sol Goode - Aşırı dramatik oyuncu

2005 - Feast - Hero

2006 - X-Men: Son Direniş - Jamie Madrox/Multiple Man

2006 - Open Water 2: Adrift - Dan

2008 - Marley ve Ben - Sebastian Tunney

2010 - Sevgililer Günü - Sean Jackson

2010 - Burlesque - Marcus Gerber

2024 - One Fast Move - Dean Miller

ERIC DANE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1991 - Saved by the Bell - Tad Pogue

1993 - The Wonder Years - Brett

1995 - Evli ve Çocuklu - Oliver Cole

1995 - Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story - Matt

1996 - Seduced by Madness: The Diane Borchardt Story - Nick

1996 - Silk Stalkings - Justin Whalen

1996 - Roseanne - Bellhop

2000 - Zoe, Duncan, Jack & Jane - Alec

2001 - Gideon's Crossing - Dr. Wyatt Cooper

2001 - Ball & Chain - Jack

2002 - The American Embassy - Rob Goodwin

2003–04 - Charmed - Jason Dean

2004 - Las Vegas - Leo Broder

2004 - Helter Skelter - Charles "Tex" Watson

2005 - Painkiller Jane - Nick Pierce

2006 - Wedding Wars - Ben Grandy

2006–2012 - Grey's Anatomy - Dr. Mark Sloan

2009–2010 - Private Practice - Dr. Mark Sloan

2014–2018 - The Last Ship - Komutan Tom Chandler