Erkan Özerman'dan Best Model finalistlerinin 'ahlaksız teklif' iddialarına yanıt

20 Ekim 2021 Çarşamba, 12:08

Bu yıl 34. kez düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasıyla ilgili ortaya iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak yarışmada 'Best Smile' seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu öne sürmüştü. Yılmaz açıklamasında, "Dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" iddialarında bulunmuştu.

Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da, Elmas Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu öne sürerek, söz konusu iddiaları desteklemişti.

"AHLAKSIZ TEKLİFLERİ KABUL ETMEYİNCE DERECE ALAMADIK"

Arslan, "Hem organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız kişiler ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani, bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı. Ben şok oldum sahnede" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, iddialarına şöyle devam etmişti:

“Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım.”

ERKAN ÖZERMAN’DAN İDDİALARA YANIT

Yaşananların ardından Erkan Özerman, sessizliğini bozdu.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan ve Aytekin Teker’in haberine göre; Özerman, "İddia edilenlerin tamamı yalan. İddia edildiği gibi hiçbir yarışmacıyla sözü geçen sohbetlerim olmadı. Kimseye vaatlerde bulunmadım. Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor. Kim benim odama yarışmacılardan birinin geldiğini görmüş? Kim yarışmacılardan masaj istediğime şahit olmuş? Olmayan konuşmaları olmuş gibi gösteriyorlar. Ben bu konuda ne yapabilirim. Sadece dava açabilirim. Öyle de yapacağım. Avukatımla konuştum. Dava açacağım" diyerek çıkan iddiaları reddetti.