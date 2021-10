Best model yarışmacısından dikkat çeken iddia: Masaj teklifini kabul etmeyenleri elediler

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:43

TV8’de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Best model "Best Smile" güzeli Elmas Yılmaz hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

Elmas Yılmaz açıklamasında, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulundu.

Yılmaz açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yarışmaya katılım parası 200 TL ödedik. Tüm masrafları kendimiz yaptık. Bu süreçte 5-6 bin TL harcadım. Best Smile seçilince çok ağladım."

Genç yarışmacı açıklamasının devamında ise "Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" diyerek iddialarda bulundu.

YARIŞMACI ARKADAŞINDAN DESTEK GELDİ

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız kişiler ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede."

"Best Model tarihinde bir ilk oldu. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkânsız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum."

'AHLAKSIZ TEKLİFİ REDDETTİĞİM İÇİN...'

"Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı Diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım."