Erkeğin ‘başlık parası’ aldığı ortaya çıktı… Müge Anlı: ‘Bu erkeklere ne olmuş ya?’

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan Ümmügülsüm Gül isimli bir kadın internette tanıştığı bir erkek tarafından evlilik vaadiyle 550 bin dolandırıldığını iddia etti.

Gül, "3 ata beşliği, 7 ata, 14 çeyrek, 2 gram ve 2 tane de yarım altın bozdurdum" ifadelerini kullandı.

Yayına telefonla katılan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen Barış isimli erkek ise iddiaları reddetti.

Bunun üzerine ekrana Gül ile Barış isimli erkeğin görüntülü konuşma kaydı yansıdı.

“ARTIK BANA İSTEDİĞİNİ YAPABİLİRSİN”

Konuşmada kendisini avukat olarak tanıtan Barış'ın "Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim" sözleri Anlı'yı şoke etti.

Bu görüntülere Anlı, "Bu erkeklere ne olmuş ya? Nasıl bir özgüvenle bu sözleri söyleyebiliyorlar?" diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.