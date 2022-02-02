Erol Evgin'in acı günü
Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin yaşamını yitirdi.
"ACIM BÜYÜK"
Ağabeyinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
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