Erol Evgin'in acı günü

Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 20:33
Erol Evgin'in acı günü
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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin yaşamını yitirdi. 

"ACIM BÜYÜK"

Ağabeyinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

 


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