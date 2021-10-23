Erol Köse'den Berat Albayrak'a çağrı: "Damat neredesin la?"
Dolar/TL kurundaki tarihi rekorun kırılmasının ardından yapımcı Erol Köse, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın 2019 yılındaki açıklamalarına göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.
Merkez Bankası‘nın faiz indirme kararıyla Dolar/TL kuru 9,49’la tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı , FATF’nin ‘gri liste’ kararıyla yeni bir rekor kıran Dolar/TL kuru 9.65 ile en yüksek seviyeyi gördü.
Dolar kurunun sert hareketleri Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın dolar fiyatı hakkındaki yaptığı açıklamalar da sosyal medyanın ilk sıralarına yükseldi.
Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın, 19 Mart günü Trabzon'da yaptığı gündem olan açıklamasında "Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz" demişti.
"DAMAAAT NERDESİN LA?"
Yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse de Instagram hesabından Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Köse, yaptığı paylaşımda “Ülkeyi, ekonomiyi ters düz edip instagramdan istifa edip kaçan bu şahsı gören var mı? Damaaat nerdesin la?” ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI DÜZENLEDİ
Köse, daha sonra paylaşımındaki 'Damaaat nerdesin la?' ifadesini, 'Sayın damaaat neredesiniz?' şeklinde düzenledi.
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