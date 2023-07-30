Erşan Kuneri’nin yeni sezonu geliyor: Kadroya dahil olan isimler açıklandı

Erşan Kuneri dizisinin devamı geliyor. Dizinin ikinci sezonunda yer alacak oyuncuları Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 18:02
Erşan Kuneri’nin yeni sezonu geliyor: Kadroya dahil olan isimler açıklandı
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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dijital platformda yayınlanan dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyordu.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin devam sezonunda yer alacak isimlerle sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. 

Dizinin ikinci sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.


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