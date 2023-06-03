Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' müjdesi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:01

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:02

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşmuştu.

Cem Yılmaz bugünlerde Netflix için yazdığı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanıyor. Ünlü komedyen sosyal medya hesabından senaryoyu tamamladığını açıklayarak paylaşımda bulundu.

"BU GECE BİTİRDİM"



Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım. Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum… Haftaya ekip arkadaşlarımla buluşup üzerine konuşacağız.



"SİZLERİN HUZURUNDAYIM"



Erşan Kuneri Sezon 2 KÖTÜ YOL - KAYMAK ZAMANI - HAMURİŞİ - YAPRAK SARMASI - ACI BABA - ŞEKERPAŞA filmleri ve NEKES HAYAT Müzikli Kabaresi ile fena geliyor. 1984-85 ve 86 ya damga vuran filmlerimle sizlerin huzurundayım."

