Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

1930’lu yıllarda geçecek olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin kadrosu açıklandı. Kadroya Salih Bademci ve Birce Akalay'ın ardından Ali Atay da dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2024 Pazar, 13:00
Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlık sürüyor. 1930 yıllar Türkiye'sini anlatacak olan filmin kadrosu açıklandı.

Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid Hanıma hayat verecek. BKM imzalı filmin kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Çağlar Çorumlu, Melis Sezen gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

Bademci filmde "Ahmet Adnan Saygun"a, Sezen Saygun’un eşi Mediha hanıma, Saban Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verecek.

Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

Saç, makyaj ev kostüm provaları haftaya başlayacak olan projeye dahil olan son isim ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay oldu. Oyuncu, filmde Münir Hayri rolüne hayat verecek.

Ali Atay da filmde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu açıklandı

Afra Saraçoğlu’nun da filmde konuk olacağı konuşuluyor.

Ali Atay Salih Bademci Birce Akalay

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