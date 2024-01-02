Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL oldu? Ertesi gün hapının eczane fiyatı ne?
2024 yılına girerken birçok yurttaş yaşanan zamların ardından ürünlerin fiyatlarını araştırma başladı. Peki, Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL oldu? Ertesi gün hapının eczane fiyatı ne?
2024 yılına girilmesiyle birlikte neredeyse bütün ürünlere zam yapılıyor. Zamlanan ürünlerden biri de sıklıkla kullanılan ertesi gün hapları oldu. Peki, Ertesi gün hapı ne kadar, kaç TL oldu? Ertesi gün hapının eczane fiyatı ne?
ERTESİ GÜN HAPI NEDİR?
Ertesi gün hapı korunmasız cinsel ilişkiden sonra kullanılarak gebelik oluşumunu en aza indirmeye yardımcı olur. Plansız gebeliği engellemede yüksek başarı sağlar. Eczanelerden reçetesiz olarak alınabilen ertesi gün hapı düzenli doğum kontrol yöntemi değildir. Doğum kontrol yöntemlerinden biri olan kondomların yırtılması durumunda ya da doğrudan korunmasız cinsel ilişkiye girildiği zaman kullanılır.
ERTESİ GÜN HAPI FİYATI NE KADAR OLDU?
Türkiye'de ertesi gün hapı fiyatları, markasına ve etken maddesine göre değişmektedir. Ertesi gün haplarının fiyatları 400 ve 600 Türk Lirası arasında değişmektedir. Güncel fiyatlar ilaçtan ilaca farklılık göstermektedir.
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