Erzincan’da ilk kez yetiştirdi,1 ton ürün bekliyor!

Kemah ilçesinde bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yürüten Şahin ve Sevil Çulfa çifti kurdukları fındık bahçesinden verim almaya başladılar. Kemah’a bağlı Gökyaka köyünün Gökdere mezrasında çiftçilikle uğraşan çift, 300 ağaçtan oluşan bahçede fındık hasadına başlamanın heyecanını yaşıyorlar.

Gökdere mezrasında çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Çulfa ailesi 40 baş büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Çift aynı zamanda 300 ağaçtan oluşan bir fındık bahçesi kurdu. Olur olmaz tartışmalarının arasında ağaçlar büyüdü ve meyveye durdu. Çift bu yıl yaklaşık 1 ton fındık hasat etmeyi planlıyorlar. Kemah’ın Gökyaka Gökdere mezrasında hasadına hazırlanan fındık bahçesi hem kalite hem de verim açısından Çulfa ailesini mutlu etti.