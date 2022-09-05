Erzurum’da görüntülendiler: Nesilleri tehlikede...
Nesli tükenmekte olan yaban keçileri, Erzurum'da kameralara yansıdı. Yurttaşlar, avlanması yasak olan yaban keçilerini anbean cep telefonuyla ölümsüzleştirdi.
Erzurum’un Horasan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş anıtının da bulunduğu dağlık alanda yurttaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastladı.
ÇEKİLDİKLERİNİ FARK ETTİLER
Yaban keçileri, kayalıklarda gezerken fark eden yurttaşlar, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bir anda yurttaşları fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanarak uzaklaştı. O anlar da anbean cep telefonuyla kaydedildi.
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