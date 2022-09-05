Erzurum’da görüntülendiler: Nesilleri tehlikede...

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:49

Erzurum’un Horasan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş anıtının da bulunduğu dağlık alanda yurttaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastladı.

ÇEKİLDİKLERİNİ FARK ETTİLER

Yaban keçileri, kayalıklarda gezerken fark eden yurttaşlar, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bir anda yurttaşları fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanarak uzaklaştı. O anlar da anbean cep telefonuyla kaydedildi.