'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:34

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:35

Lincolnshire'da yerel alan bu yerleşim yeri, binlerce kişinin katılacağı 'dünyanın bugüne dek yapılmış en büyük seks ve fetiş festivali'ne hazırlanıyor, fakat bölge sakinleri, uykularını kaçıran bu haber yüzünden zor günler geçiriyor.

"DUYMAK İSTEYECEĞİNİZ SESLER DEĞİL..."

Festival, daha önce de yerel halkın, akşam saatlerinde alandan gelen 'çığlık ve inleme' sesleri üzerine polisi aramasıyla gündeme gelmişti.

Festivalin bu yılki programı 'oyun' çadırları, köpük partileri, direk dansı, jakuziler ve hatta mobil zindanlar içerdiği için benzer şikayetlerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Adını paylaşmak istemeyen bir bölge sakini basına demecinde şunları söyledi:

"Daha önce de gürültüleri duymuştum ve uyumaya çalışırken duymak isteyeceğiniz sesler değildi. Dürüst olmak gerekirse biraz keyifsiz görünüyor, benim tarzım değil. Herkesin kendi tercihi ama köyde böyle bir şeyi ne istiyoruz ne de buna ihtiyacımız var..."

ORGANİZATÖR KONUŞTU

LadBible'da yer alan habere göre, geçen yıl Güney Kesteven Bölge Konseyi ruhsatlandırma komitesi ve Lincolnshire Polisi tarafından yapılan itirazlara rağmen festival devam etti.

Hatta etkinlik organizatörleri, yerel otoritenin bu yıl kendileriyle çalışmaya daha istekli olduğunu iddia etti.

İngiliz basınından elde edilen bilgilere göre, organizatör Matthew Cole şunları söyledi:

"Bu yıl onların desteğini almak çok güzel. Geçen yıl, başından sonuna kadar başımızı ağrıttılar ama bu yıl tamamen farklılar ve bizimle çok daha iyi çalışıyorlar. Bize nasıl daha iyi olabileceğimize dair tavsiyelerde bulunuyorlar, dolayısıyla bu yıl daha fazla yanımızda olmaları harika. Etkinlik için çok çalıştık ve çok zaman harcadık. Her zamankinden daha fazla bilet sattık..."