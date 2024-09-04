Sevgili oldukları iddia edilmişti: Kerem Bürsin Hadise'yi korkutarak şaka yaptı
Venedik Film Festivali için Hadise ile İtalya'ya giden Kerem Bürsin, ünlü şarkıcıyı korkuttuğu anları içeren eğlenceli bir video paylaştı.
İtalya’da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 7 Eylül’de sona erecek.
Festival, Türk ünlülerini de ağırlamaya devam ediyor. Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi isimlerin ardından, ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve şarkıcı Hadise de festivale katılacak.
İtalya’ya gitmek üzere havaalanında bulunan Kerem Bürsin, Hadise’ye arkadan yaklaşarak ona küçük bir şaka yaptı.
O anları cep telefonuyla kaydeden 37 yaşındaki oyuncu, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Bürsin, videoya "Onu korkuttuğumda çok seviyorum" notunu ekleyerek, takipçilerini gülümsetti.
'SEVGİLİ' İDDİALARINA YANIT
Hadise ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkındaki sorulara cevap veren Bürsin,"Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" demişti.
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