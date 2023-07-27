Esat Korkmaz kimdir? Esat Korkmaz neden hayatını kaybetti? Esat Korkmaz'ın yaşamı ve eserleri...
Araştırmacı yazar Esat Korkmaz yaşamını yitirdi. Esat Korkmaz kimdir? Esat Korkmaz neden hayatını kaybetti? Esat Korkmaz'ın yaşamı ve eserleri...
Esat Korkmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.
ESAT KORKMAZ KİMDİR?
Esat Korkmaz, 1946'da Manisa/Demirci'de doğdu. Fikir Kulübü (FK) Yönetim Kurulu ve son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 12 Mart sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ davalarından yargılandı. 1974 siyasal affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin (TSİP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda bulundu ve bu partinin yayın organları olan İlke ve Kitle'nin yazı kurulunda görev aldı. 1976'da Orman Fakültesi'ni bitirerek, Orman Yüksek Mühendisi oldu ve 1980'e değin Orman Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalıştı. 12 Eylül sonrası siyasal görüşleri nedeniyle Orman Bakanlığı'ndaki görevine son verildi. Askerlik dönüşü yazar-araştırmacı olarak Babıali'de çalışmaya başladı. 1980'lerin sonlarında Alevilik-Bektaşilik konusundaki çalışmalarına ağırlık verdi.
ESAT KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?
Araştırmacı yazar Esat Korkmaz, kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
ESAT KORKMAZ'IN ESERLERİ
Dört Kapı Kırk Makam
Eski Türk ve İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü
Kızılbaş Aydınlanma
Kızılbaşlıkta Üç Firar Üç Terk
Enel Hak-Kanda Dans
Ezidiler
Şeyh Bedreddin ve Varidat
Anadolu Aleviliği
Şamanizm
İçkin Felsefe ve Alevilik: Ahlaktan Etiğe - Aşkınlıktan İçkinliğe
Gerçekçi Ol Olanaksızı İste Kızılbaş Ütopya
Hiçlik Defteri
Kedi Bakışı Şeytan Aforizmaları
Sezgi - Üçüncü Tür Bilgi
Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü
Şeytan Tasarımı Terimleir Sözlüğü
Yorumlu İmam Cafer Buyruğu
Etimolojik Kızılbaşlık Sözlüğü
Hiçlik ve Kuantum
Özgürlüğü Özgürleştirmek
Kafa Tutan Günler: 68 ve 78 Güncesi Yerüstü
Karanlıktan Aydınlığa - Ozan Şahturna
Siyah ve Sanat
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