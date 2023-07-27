Esat Korkmaz kimdir? Esat Korkmaz neden hayatını kaybetti? Esat Korkmaz'ın yaşamı ve eserleri...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:54

Esat Korkmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.

ESAT KORKMAZ KİMDİR?

Esat Korkmaz, 1946'da Manisa/Demirci'de doğdu. Fikir Kulübü (FK) Yönetim Kurulu ve son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 12 Mart sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ davalarından yargılandı. 1974 siyasal affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin (TSİP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda bulundu ve bu partinin yayın organları olan İlke ve Kitle'nin yazı kurulunda görev aldı. 1976'da Orman Fakültesi'ni bitirerek, Orman Yüksek Mühendisi oldu ve 1980'e değin Orman Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalıştı. 12 Eylül sonrası siyasal görüşleri nedeniyle Orman Bakanlığı'ndaki görevine son verildi. Askerlik dönüşü yazar-araştırmacı olarak Babıali'de çalışmaya başladı. 1980'lerin sonlarında Alevilik-Bektaşilik konusundaki çalışmalarına ağırlık verdi.

ESAT KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Araştırmacı yazar Esat Korkmaz, kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ESAT KORKMAZ'IN ESERLERİ

Dört Kapı Kırk Makam

Eski Türk ve İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü

Kızılbaş Aydınlanma

Kızılbaşlıkta Üç Firar Üç Terk

Enel Hak-Kanda Dans

Ezidiler

Şeyh Bedreddin ve Varidat

Anadolu Aleviliği

Şamanizm

İçkin Felsefe ve Alevilik: Ahlaktan Etiğe - Aşkınlıktan İçkinliğe

Gerçekçi Ol Olanaksızı İste Kızılbaş Ütopya

Hiçlik Defteri

Kedi Bakışı Şeytan Aforizmaları

Sezgi - Üçüncü Tür Bilgi

Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü

Şeytan Tasarımı Terimleir Sözlüğü

Yorumlu İmam Cafer Buyruğu

Etimolojik Kızılbaşlık Sözlüğü

Hiçlik ve Kuantum

Özgürlüğü Özgürleştirmek

Kafa Tutan Günler: 68 ve 78 Güncesi Yerüstü

Karanlıktan Aydınlığa - Ozan Şahturna

Siyah ve Sanat