Esat Yontunç kimdir? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

1969 yılı 5 Mayıs’ında İstanbul’da dünyaya gelen Esat Yontunç, ortaokul ve liseyi Moda Koleji’nde okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Antropoloji bölümünden mezun oldu.

TELEVİZYON KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Yontunç’un televizyon alanındaki yolculuğu, Acun Ilıcalı ile birlikte 2002 yılında “Acun Firarda” programını hazırlamasıyla başladı. Bu programda Acun ile birlikte çalışması, onu medya sektöründe görünür kıldı. 27 Eylül 2003 tarihinde Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve diğer ortaklar Acun Medya'yı kurdu.

2004 yılından itibaren Acun Medya’da genel koordinatör görevini üstlenerek prodüksiyon süreçlerinin planlanması, program akışları ve ekip koordinasyonunda kritik rol oynadı.

ACUN MEDYA’DAKİ ROLÜ VE PROJELERİ

.Acun Medya’nın Türkiye’nin en çok izlenen televizyon formatları üzerinde çalışan beyin takımında Yontunç’un imzası bulunuyor. Genel koordinatör olarak görev yaptığı bazı önemli projeler şunlardır:

Acun Firarda

Var Mısın Yok Musun

Fear Factor

Survivor

O Ses Türkiye

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Rising Star Türkiye

O Ses Çocuklar

Ütopya

Sadece koordinatörlük rolüyle sınırlı kalmayan Yontunç, yapımcı kimliği ile de sektörde tanınan bir isim haline geldi. Programların hem yaratıcı hem de organizasyonel süreçlerinde stratejik kararlar alarak yapım ekibi ile üst düzey yönetim arasında köprü görevi üstleniyor.

ÖZEL HAYATI

Esat Yontunç, 2008 yılında Sine İçli ile evlendi. 2010 yılında boşandı

2017 yılında modacı Hande Gülşen ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten bir oğlu var.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından olan Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Yakalama kararının "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi.