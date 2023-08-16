Eşber Yağmurdereli kimdir? Eşber Yağmurdereli'nin sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:34

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:34

Yazar Eşber Yağmurdereli yoğun bakıma kaldırıldı.

EŞBER YAĞMURDERELİ KİMDİR?

Eşber Yağmurdereli 1945 yılında Erzurum - Tortum'da dünyaya geldi. 2008 yılında hayatını kaybeden yapımcı, müzisyen ve eski milletvekili Osman Yağmurdereli'nin kuzenidir. Eşber Yağmurdereli 1955 yılında görme yetisini yitirdi. 1958 yılında lise öğrencisiyken körler okuluna gitti. Öğrenim görürken arkadaşlarıyla "Aydınlığa Doğru" adında bir dergi çıkardı. 1963'te üniversite seçme sınavlarını üçüncülükle kazanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 12 Mart darbesiyle üniversiteden uzaklaştırıldı. Daha sonra Hukuk Fakültesini bitiren Yağmurdereli, 1972'de Samsun'da avukatlığa başladı. Arkadaşlarıyla Yeni Eylem adında bir dergi çıkardı. 1986 yılında bir yarışmada "Pek Firaklı Bir Dağ Masalı" adlı öyküsüyle ilk ödülünü kazandı.

13 Mart 1978'de THKP-C'nin Acilciler grubu kurucusu ve lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme" fiilini düzenleyen 146. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ağustos 1991'de "şartlı tahliye" yasasıyla ceza evinden çıktı. "Barış için 1 Milyon imza kampanyası"nın sözcülüğünü yaptı.

Yağmurdereli, 8 Eylül 1991'de İnsan Hakları Derneği (İHD) mitingindeki konuşması nedeniyle 10 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Karar Yargıtay'da onanınca, daha önce, "şartlı tahliye" edildiği için 10 aylık hapis cezası daha önceki cezasının geri kalanıyla birleştirildi ve 1997 yılında 22,5 yıl hapis için tekrar ceza evine konuldu. Kamuoyunda oluşan büyük tepki sonucunda, 9 Kasım 1997'de, ceza infazı 1 yıl süreyle ertelenerek serbest bırakıldı. Karar, 16 Aralık'ta geri çekilince, sanatçı 1 Haziran 1998'de yeniden tutuklandı ve 18 Ocak 2001'de serbest bırakıldı.

EŞBER YAĞMURDERELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yazar, senarist ve şair Eşber Yağmurdereli'nin beyin kanaması geçirdiği ve İzmir’de yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Yağmurdereli'nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeyi sanatçı Ferhat Tunç, Twitter hesabından yaptığı şu açıklama işe duyurdu:

"Sevgili dostumuz Eşber Yağmurdereli’nin geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğreniyorum. Ülkemizin son 30 yılık insan hak ve özgürlükler mücadelesinde hep birlikte olduk. Dileğim odur ki bu badireyi de atlatmış olsun ve yeniden birlikte olacağımız günler için yaşasın. Büyük geçmiş olsun sevgili dostum, yoldaşım."