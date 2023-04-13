Eser Yenenler: Çok sert bir depresyona girdim
Eser Yenenler, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Yenenler ilk kez yaptığı açıklamada "Çok sert bir depresyona girdim" dedi.
YouTube'da yayınlanan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programının bu haftaki konuğu Eser Yenenler oldu.
Eser Yenenler, "Herkes iyi olsun isterken, kendimle biraz mesafe koymuşum arama. Bir karar verdiğimde biri kırılacaksa vazgeçtiğim çok oldu" dedi ve artık Berfu Yenenler ile bu durumu aştığını söyledi.
Nasıl bir eve doğdun sorusunu şöyle yanıt verdi:
"Benim doğduğum zaman babam iflas etmiş. Özel hastanede doğuyorum. Parasızlıktan beni hastaneden çıkaramıyorlar. Bu tersliğin üstüne babam kansere yakalanıyor ve babam ölüyor.
Bu süreçte annesinin ise büyük bir depresyon geçirdiğini söyleyen Eser Yenenler kendisinin de büyük bir depresyon geçirdiğini söyledi.
"ÇOK SERT BİR DEPRESYONA GİRDİM"
Yenenler "Bundan 5-6 sene önce çok sert bir depresyona girdim. Beni o depresyondan Berfu (eşi) çıkardı" dedi.
Küçükken kiloları nedeniyle akran zorbalığına da uğrayan Eser Yenenler, bu zorbalığı sahneye çıkarak atlattığını da söyledi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Seçim sonrasına ilişkin faiz ve dolar tahmini
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- Sadullah Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında?