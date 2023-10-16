Eşi benzeri yok: Adana'da hasadı başladı! Bahçede kilosu 25 TL

Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:27

Güncelleme: 16.10.2023 - 19:27

Geçtiğimiz yıllarda lezzeti coğrafi işaret ile tescillenen Kuytucak narının yaklaşık 500 dönüm bahçede hasadı başladı. Nar, lezzeti, aroması, iri taneleri ve çekirdeksiz olma özelliği ile yoğun talep görüyor.

İHA'nın haberine göre, yazın yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle rekolte düşerken, her yıl yaklaşık 500 ton hasat edilen narda ilk hasat yapıldı. Kozan’ın Kuytucak ve Karanebili bölgelerinde 600 rakımda yetişen Kuytucak narı, bu sezon bahçede kilosu 25 TL’den alıcı buldu.

Hasat edilen narın Türkiye’nin birçok iline gönderildiğini ve talebin yoğun olduğunu aktaran üretici Hüseyin Ünal, “Bu yıl ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu narımızın lezzeti tescilli. Narımız Türkiye’de tek, eşi benzeri yok. Biz bahçemizden yaklaşık 25 ton hasat edeceğiz” dedi.

Nar hasadı yapan üreticiler, bu yıl kuraklık nedeni ile rekoltede düşüklük olduğunu ve bazı bölgelerdeki narlarda yanıklar oluştuğunun altını çizerek, verimden yine de memnun olduklarını kaydettiler.

kUYTUCAK NARININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kuytucak Narı, yaklaşık 400 m rakıma sahip olan Kuytucak Köyünde nehir yatağı boyunca uzanan, yer yer ormanlık alanlar arasındaki tarıma elverişli yamaç arazilerde yetiştirilen nar ağaçları ile bu ağaçlardan alınan çeliklerle yetiştirilen ağaçlardan elde edilir. Kuytucak Narı; fazla iri olmayan, kabuğu ince, tatlı, iri daneli, kolay danelenebilen, çekirdekleri küçük ve orta sertlikte bir meyvedir. Kuytucak Narı üretimi için alınan bitkisel üretim materyalleri, bölge dışına çıkarıldığında kendine has olan kabuk kalınlığı, dane iriliği, dane rengi gibi özelliklerini kaybeder. Kuytucak Narının hasadı, eylül ayı ortasında başlar ve kasım sonlarına kadar devam eder. Elle çekerek kopartma meyve ve dalda zedelenmelere yol açtığı için hasat, makasla yapılır.