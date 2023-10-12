Kilis’te hasat başladı: Tarlada 10, markette ise 30 TL'den satılıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:34

Kilis tarımında önemli bir yer tutan Hicaz narının hasadına başlanırken, yüksek rekolte sevinci yaşayan çiftçiler narı tarlada 10 TL'ye satıyor. Nar marketlerde ise 30 TL'den satılıyor.

İHA'nın haberine göre, Kilis’te sezonun ilk nar hasadı başladı. Yüksek rekolte sevinci yaşayan üretici, narı tarladan 10 TL'den satıyor. Kilis’te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise Kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yollarını tutan tarım işçileri ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

‘‘10 BİN DEKAR ALANDAN 120 TON ALANDAN 120 TON HİCAZ NARI YETİŞTİRİLİYOR’’

Hasadı yapılan Hicaz narının tamamının yurt dışına ihraç edileceğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Bahçe kenarlarında dikimi yapılan narlar 2006 yılında devletimizin verdiği destek ile 10 bin dekar alana çıktı. Üretilen tüm narlar ihracata gitmektedir. Bereketin simgesi olan nar, dekarda 4 ton beklentimiz var. Narın tarladaki kilosu 10 TL iken marketlerde 30 TL ye kadar alıcı buluyor’’ dedi.

‘‘DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKLE ÜRÜNLERİN TAMAMINI İHRAÇ EDİYORUM’’

2006 yılında devletin verdiği destekle diktiği narların hasattan sonra tamamını ihracata gönderdiğini söyleyen üretici Mehmet Sakar, "Verilen destekle diktiğim narların bu sene yine hasadına başladık. Her sene 150-160 ton ürün elde ediyoruz. Narların kesimlerini yaptıktan sonra soğuk hava depolarına götürüyoruz ve yılsonunda ihracat için ürünlerin tamamını yurt dışına gönderiyoruz’’ diye konuştu.