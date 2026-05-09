9.05.2026 10:52:00
Eşi sevdiği için ekti, hasat için 2 yıl bekledi! İthal sananlar yanılacak...

Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üretimi her geçen yıl çeşitlenirken, deneme amaçlı ekilen ananaslarda ilk meyve topalarının görülmesi üreticiyi heyecanlandırdı.

İlçede uzun yıllardır tropikal meyve üretimi yapan Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, yaklaşık 2 yıl önce bin metrekarelik alanda başladıkları ananas üretiminde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin merkezi haline gelen Alanya'da avokado, mango, papaya, ejder meyvesi ve passion fruit gibi birçok ürün yetiştirilirken, ananas da üreticilerin denediği yeni ürünler arasında yer aldı. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya'nın iklim yapısının tropikal meyveler için uygun olduğuna dikkat çekerek, ananasın da bölge şartlarına uyum sağladığını ifade etti. Yaklaşık iki buçuk yıllık gelişim sürecinin ardından bitkilerin ilk meyve topalarını verdiğini belirten Hüddoğlu, ‘'Alanya'mızda 40'a yakın tropikal meyve üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de ananas. Ananası da bahçelerimizde deniyoruz. Bölgemizde de yoğun bir ekim var. Ananas iki buçuk sene içerisinde verime geçti. Şu anda gelişimi güzel. Topalarını vermeye başladı. Önümüzdeki aylarda hasat edeceğiz. Bu şekilde devam ederse ananas verimliliği güzel olacak. Çünkü ülkemizde çok fazla ananas tüketimi var. Yerli üreticiye destek verildiğinde bu şehirde tropikal meyvenin her çeşidini üretebiliriz'' dedi.

Ali Hüddoğlu'nun eşi Kristina Hüddoğlu ise, ''Eşim tropikal meyve üretiyor. Benim en sevdiğim meyve ananas olduğu için bahçemize ananas ekelim dedik, denemek istedik. Alanya'da oluyor. Meyve olgunlaştıkça rengini değiştirecek, turuncu ve sarı olacak. Ama çok güzel gelişiyor'' ifadelerini kullandı.

Bahçedeki ananasların gelişiminin üreticilerin beklentilerini karşılaması, bölgede alternatif tropikal ürünlere olan ilgiyi de artırdı. Önümüzdeki aylarda yapılacak ilk hasatla birlikte Alanya'da ananas üretiminin yaygınlaşması öngörülüyor.

