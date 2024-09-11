Eşini aramak için programa katılan adam ‘jigolo’ çıktı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 23:26

Güncelleme: 11.09.2024 - 23:26

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Abdülhalim, karısının evi terk ettiğini ve onu bulmak istediğini söyleyerek Müge Anlı’nın programına katıldı.

Eşini aramak için geldiği programa ise sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Seher’le çıkması izleyenleri şaşırttı.

Abdülhalim, programda sosyal medya üzerinden kadınlarla tanışıp buluştuğunu anlatırken kadınlarla peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı vakit geçirdiğini açıkladı. Birlikte geldiği sevgilisi Seher'den de para ve et aldığını açıkladı.

Abdülhalim bu işi yaptığından eşinin haberi olduğunun da altını çizdi. Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gelmesi için çağrı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.