Eşini aramak için programa katılan adam ‘jigolo’ çıktı

Müge Anlı'nın programına katılan Abdülhalim isimli erkek, evi terk eden karısını, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le aramak için canlı yayına çıktı. Adamın ‘jigolo’ olduğu gerçeği de canlı yayın sırasında ortaya çıktı.

Eşini aramak için programa katılan adam ‘jigolo’ çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 23:26

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Abdülhalim, karısının evi terk ettiğini ve onu bulmak istediğini söyleyerek Müge Anlı’nın programına katıldı. 

Eşini aramak için geldiği programa ise sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Seher’le çıkması izleyenleri şaşırttı.

Abdülhalim, programda sosyal medya üzerinden kadınlarla tanışıp buluştuğunu anlatırken kadınlarla peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı vakit geçirdiğini açıkladı.  Birlikte geldiği sevgilisi Seher'den de para ve et aldığını açıkladı.

Abdülhalim bu işi yaptığından eşinin haberi olduğunun da altını çizdi. Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gelmesi için çağrı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.


Etiketler: #Müge Anlı #Müge Anlı ile Tatlı Sert #jigolo

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