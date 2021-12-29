Eski TikTok çalışanından şirkete dava: 'Ağır psikolojik travma yaşadım'

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:05

TikTok'a yüklenen videoların herhangi bir şiddet yada tehdit içermemesini gerektiren Topluluk Kuralları'na uygunluğunu denetleyen eski bir TikTok çalışanı, görevi kapsamında izlemek zorunda kaldığı videoların ağır bir travmaya neden olduğunu gerekçe göstererek şirkete dava açtı.

Telus International isimli bir aracı şirket üzerinden işe alınan Candie Frazier, TikTok videolarının Topluluk Kuralları'na uygunluğunu denetlemekten sorumluydu.

'ŞİDDET VİDEOLARINI SAATLERCE İZLEMEK ZORUNDA KALDI'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; görevi kapsamında 'tecavüz, hayvanlara şiddet, yamyamlık, toplu cinayet' gibi içeriklere sahip videoları saatlerce izlemek zorunda kaldığı için 'ağır psikolojik travma' yaşadığını söyleyen Frazier, şirkete açtığı tazminat davasında izlediği binlerce video nedeniyle uyumakta zorluk çektiğini, panik atak krizleri geçirdiğini ve depresyona girdiğini belirtti.

TikTok'un Topluluk Kuralları, kullanıcıların platforma şiddet içeren, intihar, kendine zarar verme, yetişkin içerikler ve çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini yüklemesini engelliyor.

'ŞİRKET, ÇALIŞANLARIN RUH SAĞLIĞINI KORUMAKTAN YÜKÜMLÜ'

Dava dilekçesinde, şirketin çalışanların ruh sağlığını korumaktan yükümlü olduğu ve bu kapsamda moderatörlere daha sık ara verme, psikolojik destek ve incelenen videoların bulanıklaştırılması veya çözünürlüğünün azaltılması gibi teknik önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

'AYNI ANDA 10 FARKLI VİDEOYU İZLEMEK ZORUNDA KALDI'

Çalışanlarının ruh sağlığını korumakta şirketin başarısız olduğunu savunan Frazier, 12 saatlik çalışma düzeni dahilinde kimi zaman aynı anda 3-10 farklı videoyu aynı anda izlemek zorunda kaldıklarını, mesaisinin ilk 4 saatinde bir kez 15 dakikalık, sonraki her iki saatte bir ilave 15 dakikalık mola hakkı verildiğini ifade etti.

Şirketin şiddet içeren videoları engelleme politikası kapsamındaki görevi dahilinde Frazier, TikTok'a kullanıcılar tarafından yüklenen silahlı cinayet, çocuk tecavüzü, hayvan kesme, yamyamlık, Myanmar'daki soykırım gibi olaylara ilişkin videolara 'sürekli' maruz kaldığını belirtti.

Frazier dava dilekçesinde, yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle gece yarısı uyandığını ve şiddet içerikli videolara zihninde yanıt verdiğini aktardı.

TIKTOK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

TikTok sözcüsü Hilary McQuaide ise şirketin çalışanlarını desteklemek için her zaman çaba gösterdiğini söyleyerek, "Devam eden davalar hakkında yorum yapmıyoruz, ancak çalışanlarımız ve anlaşmalı taraflar için özenli bir çalışma ortamını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Davada bir taraf olarak yer almayan Telus International'ın bir sözcüsü ise, 'olumlu bir internet ortamını desteklemek için ekiplerinin gerçekleştirdiği değerli çalışmadan gurur duyduklarını' ve şirketin ruh sağlığı programının hali hazırda çalışanlara hizmet verdiğini ifade etti.