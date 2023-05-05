Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kimdir? Vefa Salman'a neden hapis cezası verildi?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 18:47

Güncelleme: 05.05.2023 - 18:47

ESKİ Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu gelişmeyle birlikte Vefa Salman'ın yaşamı ve davayla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

VEFA SALMAN KİMDİR?

Vefa Salman, 1 Ocak 1965’te Yalova’da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. 1988'de Haberci Gazetesi'nde iş hayatına atıldı. Yalova’da yayımlanan “Yalova Gazetesi”nin kurucularından olan Salman, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl sürdürdü.



VEFA SALMAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı ‘taziye evi yapımında usulsüzlük’ davasında karar çıktı. Salman, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.



ADAY GÖSTERİLMEDİ?

‘Denetim görevini ihmal’, ‘irtikaba göz yumma’ ve ‘zimmet’ suçlarından açılan başka bir dava kapsamında, 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. CHP Genel Merkezi ise Salman’ı aday olarak göstermemişti.





