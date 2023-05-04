Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:17

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:17

Yakup Kütük, seçim öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. AKP Isparta milletvekili adayı Yakup Kütük hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Peki, AKP Isparta Milletvekili adayı Yakup Kütük kimdir? Yakup Kütük kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

YAKUP KÜTÜK KİMDİR?

Yakup Kütük, 10 Eylül 1968 yılında Isparta'nın Uluborlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğretimini Isparta Merkez Yedişehitler İlk Öğretim Okulu, orta öğretimini Isparta Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1991 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Giresun ili Eynesil ilçesi İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1996 yılında Isparta ili Yedişehitler İlk Öğretim Okulunda göreve başladı. 2002 yılında Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2010 yılına kadar aynı görevde devam etti. 2010 - 2012 Eylül Ayına kadar Isparta Merkez Mustafa Şener ve Öğretmenler İlk Öğretim Okulunda Müdür olarak görev yaptı.

2012 Eylül ayından itibaren Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görev yaptı.

2018 Mayıs ayında Isparta AKP 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı için istifa etti. 30 Mayıs 2018 tarihinde seçim sonrası görevine döndü.

Yakup Kütük, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP Isparta 3. sıra milletvekili adayı oldu.

YAKUP KÜTÜK ÖZEL YAŞAMI

Yakup Kütük, evli ve 4 çocuk babasıdır.