Eskişehir’de anlamlı tiyatro etkinliği: Her çocuğa bir fidan verilecek

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkıları ve Eskişehir Satırarası Tiyatro Organizasyon'un Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği “Madagaskar Sihirli Orman” isimli 45 dakikalık müzikal çocuk oyunu, 27-28 Kasım tarihlerinde Eskişehirlilerle buluşacak.

“TÜM TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLARA ULAŞACAK”

Eskişehir Satırarası Tiyatro Organizasyon yetkilisi Kemal Tartıcı, "Doğa ve orman sevgisini aşılayan, çocuklara ağaçları ve ormanı koruyup temiz tutmayı öğreten bu oyunu “Yeşil Vatan” kapsamında tekrar Eskişehir'de sahneliyoruz. Yeşil Vatan kapsamında sunduğumuz oyunumuz, ilgili bakanlıklarımızın da ilgisini çekti ve oyunumuzun tüm Türkiye'deki çocuklarımıza ulaşması için çalışmalar başlatıldı. Eskişehir'de 27-28 Kasım'da, günde üç seansta (09:45, 11:00 ve 14:00) gerçekleştireceğimiz gösterimlerin sonunda, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz her bir izleyicimize bir fidan hediye edecek. Tüm Eskişehir halkını, özellikle de çocuklarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz" dedi.

ORMANI TEMİZLEME MACERASI

Oyunda, sevimli arkadaşlar Madagaskar'ın sihirli ormanında her zamanki gibi eğlenirken, bir anda ormanın çöp içinde kaldığını fark ederler. Aslan Alex ve arkadaşları, ormanı temizleyip eski haline getirseler de çöplerin yeniden gelmesi üzerine bu soruna kalıcı bir çözüm ararlar. Bu arayış sırasında başlarına birbirinden eğlenceli ve komik olaylar gelir. Oyunun sonu ise seyirciler tarafından belirlenecek, çocuklara interaktif bir deneyim yaşatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru ile pedagog onaylı, 6 oyuncu ve 1 teknik ekibin görev aldığı oyun, çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı, ağaçları korumayı ve çevreyi temiz tutmanın önemini eğlenceli bir dille anlatmayı hedefliyor.

Eskişehirli çocuklar, hem keyifli bir tiyatro oyunu izleyecek hem de kendilerine hediye edilen fidanlarla doğaya bir iz bırakma fırsatı bulacak.