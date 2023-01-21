'Eskiyen dolgular' diş kayıplarına zemin hazırlıyor

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Eskiyen ve sızdıran diş dolgularının çürüklere sebep olabildiğini belirten Diş Hekimi Sevgi Alagöz, müdahale edilmediği takdirde oluşan çürüğün dişin tamamını enfekte edebileceğini bildirdi.

Alagöz, diş dolgularının genellikle uzun seneler boyunca kullanılabildiğini, fakat bu dolguların sürekli çiğneme işlevinin ardından aşınmaya ve sızdırmaya başladığını anlattı.

Diş sıkma ve gıcırdatma durumlarının bu aşınmayı hızlandırabildiğini, bunun sonucunda eski dolgularda çatlak, kırık ve çürük oluşumu gerçekleşebildiğini aktaran Alagöz, bu durumlarda dolguyu en kısa zamanda değiştirmek için diş hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Alagöz, "Eskiyen ve sızdıran diş dolguları diş çürüklerine sebep olabilir. Sızıntı neticesinde dişe nufüz eden bakteriler çürük oluşumuna zemin hazırlar. Müdahale edilmediği takdirde oluşan bu çürük dişin tamamının enfekte edebilir" uyarısında bulundu

"HASARLI DOLGULAR AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLUR"

Sevgi Alagöz, hasar gören dolguyla çiğnemeye devam etmenin dişin daha çok çatlamasına ve kırılmasına sebep olabileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kulandı:

"Çatlakların arasından mikro sızıntı olacağı için dişin alttan çürümesine de sebep olabilir ve sonuç olarak basit bir diş dolgusu işleminden daha karmaşık olan ek onarımlar gerektirebilir. Ayrıca zaman içerisinde kenar uyumu bozulan dolgular arasındaki boşluklar gıda birikimi ile bakteri plağı oluşumuna neden olur. Bu durumda ağız kokusuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz."

Alagöz, sızdıran ve kırılmış dolgulara müdahale edilmediğinde yaşanabilecek sorunlardan bahsederek, "Küçük bir restorasyonla yeniden kullanılabilecek dişler, oluşan derin çürükler sebebiyle dolguyla onarılamayabilir. Bu durum kanal tedavisi hatta diş çekimine kadar gidebilir. Bu sebeple eski ve sızdıran diş dolguları için en kısa sürede diş hekimine başvurulmalı. Aynı zamanda 6 aylık periyodik diş muayeneleri de ihmal edilmemeli" açıklamasında bulundu.