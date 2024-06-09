Esra Balamir'in içinde olduğu tekne yandı: Demet Akalın isyan etti!

Ünlü isim Esra Balamir Datça'da yanan teknenin içindeydi. Zor kurtulan Balamir "Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 16:34
Esra Balamir'in içinde olduğu tekne yandı: Demet Akalın isyan etti!
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Demet Akalın ile dostluğuyla tanınan Esra Balamir, Datça'da tatile çıktı. Ünlü isim, bir arkadaşının teknesinde doğum günü partisine katıldı.Tekne bir anda alevler içinde kalınca partiye katılanlar, korku dolu anlar yaşandı.

Balamir ve arkadaşları, ölümden döndü. Demet Akalın da teknenin yandığı halini paylaştı ve geçmiş olsun dedi.

Her şeyi yanan Esra Balamir tekne yangınından sonra yaptığı açıklamada “Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” dedi.


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