Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e sert yanıt

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:41

Esra Balamir, katıldığı bir televizyon programında ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Balamir, Özpirinçci için "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" dedi. Özpirinçci ise Balamir'e sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

"PAÇOZLUĞA GİTMEYE BAŞLADI"

Özge Özpirinçci ise kendisine ‘paçoz’ diyen Esra Balamir’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'SONSUZA KADAR İSYAN'

Oyuncu, İngilizce bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan."