Esrarengiz görüntüye anlam verilemedi... Birçok ilde parlak mavi bir ışık kümesi görüldü!

Kayseri ve çevre illerde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren mavi renkli gizemli ışık, vatandaşların ilgisini çekti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada yuvarlak ve parlak bir cismin gökyüzünü kısa süreliğine aydınlattığı görüldü.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunurken, olay Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı olarak gözlemlendi. Bazı kullanıcılar cismin doğaüstü bir olaya işaret ettiğini düşünürken, bazıları da uydulara veya fırlatılan roketlere ait olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

RENKLER ŞEHİRDEN ŞEHRE DEĞİŞTİ

İlginç ışık Kayseri’de mavi renkte görülürken, Erzurum gibi bazı şehirlerde beyaz renkte gözlemlendi. Bu farklılıklar, ışığın kaynağı ve doğası hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

GROK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya platformu X’teki paylaşımların ardından, platformun yapay zeka destekli aracı Grok da konuyla ilgili açıklama yaptı.