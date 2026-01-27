Eşref Rüya'da Sezen Aksu sürprizi!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, müzik dünyasının "Minik Serçe"si Sezen Aksu ile dev bir iş birliğine imza attı. Aksu'nun diziye özel kaleme aldığı "Eşref Saati" isimli eser, yeni bölümde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

DEV KADRO, DEV İŞ BİRLİĞİ

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı, yapımcılığını TİMS&B’nin üstlendiği Eşref Rüya, sadece senaryosuyla değil, prodüksiyon gücüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.



Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde yayınlanacak olan şarkının künyesi ise tam bir yıldızlar geçidi:

Söz: Sezen Aksu

Beste: Aytuğ Yargıç

Seslendiren: Nazlı Bilginer Yengi

NAZLI BİLGİNER YENGİ’DEN İLK YORUM

Şarkının en dikkat çeken detaylarından biri ise yorumcusu oldu. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer Yengi, Sezen Aksu imzalı bu özel eseri seslendirerek izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

SOSYAL MEDYA AYAKTA

Haberin duyulmasıyla birlikte dizinin hayranları sosyal medyayı abluka altına aldı. "Eşref Saati"nin hangi duygusal sahnede çalacağı şimdiden merak konusu olurken, Sezen Aksu dokunuşunun diziye yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.