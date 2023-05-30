Et yemeklerinin yanına farklı bir lezzet. Patates ezme tarifi... Damak çatlatıyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:59

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:59

Ezme tarifleri arasında en kolaylardan biri. Patates ezme, et yemeklerinin yanına çok iyi yakışıyor. Patates ezmenin tarifi ise üstelik çok ama çok kolay.

Yapımı için malzemeler

3-4 adet orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı kuru üzüm

2-3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

Dereotu

Zeytinyağı

Limon

Karabiber

Tuz

Kırmızı pul biber





Patates ezme tarifi Nasıl yapılır?

Haşlanan patatesleri bıçak yardımı ile birkaç parçaya bölün ve çatal ile küçük parçalar haline gelinceye kadar ezin.

Kuru üzümleri ılık su dolu küçük bir kase içine koyun ve 10-15 dakika beklettikten sonra süzün.

Maydanoz, dereotu ve taze soğanı yıkayın ve ince ince kıyın.

Sarımsakları çok az tuz ekleyerek, havanda dövün.

Geniş bir salata kasesinde tüm malzemeyi zeytinyağı ve limon suyu ekleyerek karıştırın ve servis yapın.

Patates ezme, pişirilmiş patateslerin ezilerek püre haline getirilmesiyle yapılan bir yemektir. Patates ezmesi, genellikle yanında et yemekleri ile servis edilir veya kahvaltıda ekmek üzerine sürülerek tüketilir. Patates ezmesinin içine bazen tereyağı, süt, krema veya baharatlar gibi malzemeler de eklenerek lezzeti artırılabilir. Patates ezmesi, özellikle soğuk havalarda sıcak bir yemek olarak tercih edilir ve oldukça besleyicidir.

