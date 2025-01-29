Yayınlanma: 29.01.2025 - 18:08

Güncelleme: 29.01.2025 - 18:08

Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek" ile suçlandı. Sevk yazısında Barım'ın şirket faaliyetlerinin "etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu" ifadesi de kullanıldı. Buradaki "Etki ajanlığı" ifadesi, yurttaş tarafından merak edildi. Peki, Etki ajanlığı nedir? Etki ajanlığı hangi durumlarda olur? Ayşe Barım etki ajanı mıydı?

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Etki ajanlığı, belirli bir ideoloji, siyasi görüş, ekonomik çıkar veya stratejik amaç doğrultusunda toplumu etkilemek için yapılan sistemli faaliyetlerdir. Genellikle kamuoyunu şekillendirmek, belirli bir düşünceyi yaymak veya karşıt görüşleri zayıflatmak amacıyla yürütülür. Bu faaliyetler, geleneksel medya, sosyal medya, akademik çalışmalar ve hatta bireyler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

TÜRKİYE'DE ETKİ AJANLIĞI NE ZAMAN TCK'YA GİRDİ?

Türkiye’de etki ajanlığı kavramı, özellikle 2022 yılında gündeme gelmiş ve 2023 yılında yapılan yeni yasal düzenlemelerle hukuk sistemine dahil edilmiştir. 2022’de TBMM’de kabul edilen Dezenformasyonla Mücadele Yasası kapsamında, etki ajanlığı suç kapsamına alınmış ve ilgili maddeler Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenmiştir.

Özellikle Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu çerçevesinde etki ajanlığı faaliyetlerini içermektedir.

ETKİ AJANLIĞI SUÇ MU?

"Etki Ajanlığı" yasa tasarısı ile TCK'nın "casusluk" suçunu düzenleyen 339'uncu maddesine yeni bir suç eklenmesi planlanıyordu.

Düzenleme kapsamında eklenecek yeni suçun, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası" verilmesi öngörülüyordu.

Eylem "savaş sırasında veya askeri hareketleri tehlikeye sokacak bir süreçte işlenmiş" ise bu ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkabiliyordu.

Ayrıca, "Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur" ifadesiyle çifte cezalandırmanın da yolunu açıyordu.

Tartışmalı tasarı, ilk olarak Mayıs 2024'te 9'uncu Yargı Paketi kapsamında gündeme geldi.

Özellikle basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehlike olarak görülen ve muhalefet tarafından eleştirilen tasarı, tartışmaların ardından geri çekildi.

Tasarının yeni bir hali Ekim 2024'te TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi.

Etki ajanlığı yasa tasarısı bu sefer "Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun" içerisinde Kasım 2024'te genel kurula gitti.

Düzenleme, muhalefetin ve kamuoyunun tepkileri üzerine ikinci kez geri çekildi ve teklif metninden çıkarıldı.

AKP'nin yasa teklifini Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeniden Meclis gündemine getirmesi bekleniyordu. Ancak şimdiye kadar böyle bir adım atılmadı.