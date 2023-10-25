Etkisine inanamayacaksınız... 9 gün boyunca 1 bardak sarımsak limon kürü için

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:32

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:32

Limon sarımsak kürü kalp damarlarını açmak ve kalp dolaşımını güçlendirmek için birebir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen Limon sarımsak kürünün faydaları saymakla bitmiyor. Limon ve sarımsak ikilisi başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere pek çok derde deva. Ayrı ayrı alındığında sağlığa pek çok faydası olan bu ikili,birlikte alındığında ise bir muciziye dönüşüyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kuru kabukları soyulmuş iri bir adet diş sarımsak. Sarımsağın kahverengileşmemiş olması ve yumuşamamış olmasına dikkat edilmelidir.

On-oniki adet taze yeşil maydanoz (saplarıyla beraber). Maydanozun yapraklarının sararmamış olmasına dikkat edilmelidir. Yaprakları sararmış maydanoz kullanılmamalıdır.

İki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yarım bardak klorsuz su

Bu malzemelerin hazırlanması için mutfak robotu kullanılır. Maydanozlar el yardımıyla kopartılarak robota atılır. Üzerine iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilir. İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranıp ilave edilir. Yarım bardak klorsuz su ilave edildikten sonra robot veya blendır çalıştırılır. Yaklaşık bir - bir buçuk dakika çalıştırıldıktan sonra karşımın tamamı kahvaltıdan en az yirmi dakika önce aç karnına içilir. Kahvaltıya kadar ihtiyaç hissedilirse sadece su içilebilir.

Kürün uygulama şekli şöyledir: İlk üç gün sarımsaklı, ikinci üç gün sarımsaksız, üçüncü üç günse tekrar sarımsaklı olarak uygulanır. Toplam dokuz gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verilir. Üç gün aradan sonra aynı şekilde dokuz gün uygulanır ve kür sonlandırılır.

3 gün (sarımsak + maydanoz + limon + su)

3 gün (maydanoz + limon + su)

3 gün (sarımsak + maydanoz + limon + su)

3 gün ara verilir, tekrar

3 gün (sarımsak + maydanoz + limon + su)

3 gün (maydanoz + limon + su)

3 gün (sarımsak + maydanoz + limon + su)

şeklinde uygulayarak kür sonlandırılır.

Düşük tansiyonluysanız bu kürün kan basıncını (tansiyonu) bir miktar düşürebileceğini göz ardı etmeyiniz.

Yukarıda önerilen bu kürü yılda bir-iki kez uygulamakla, kalp damarlarının içten yağ bağlamasına, kalp damarlarında plak oluşumuna veya kalbi besleyen damarların daralmasına veya tıkanmasına karşı önleyici ve koruyucu kür uygulanmış olunur. Aynı zamanda bu kür sayesinde kalp dolaşımı da güçlendirilmiş olur.





LİMON SARIMSAK KÜRÜNÜN FAYDALARI:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Sarımsak, vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olan güçlü bir bağışıklık sistemini destekler. Limon ise C vitamini açısından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü Düşürme: Sarımsak ve limonun düzenli tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Kilo Kontrolü: Limon sarımsak kürü, metabolizmayı hızlandırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kan Basıncını Düzenleme: Sarımsak, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Detoks Etkisi: Bu kür, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olabilir.

Cilt Sağlığı: Limonun antioksidanlarla zengin olması, cilt sağlığını artırabilir.

Kanser Riskini Azaltma: Sarımsak, bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabilecek bileşikler içerir.