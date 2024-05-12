Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Eurovision 2024 birincisi Nemo kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:59

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:59

İsveç Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu. Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi. Peki, Eurovision 2024 birincisi Nemo kimdir, kaç yaşında?

EUROVISION 2024 ŞAMPİYONU NEMO KİMDİR?

3 Ağustos 1999 doğumlu Nemo Mettler, kısa adıyla Nemo olarak tanınır. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi "The Code" adlı şarkısıyla temsil etti ve 591 puanla birinci oldu. Nemo'nun müzik kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. 2015'te yayınladığı EP'si "Clownfisch", İsviçre listelerinde 95 numaraya kadar yükselmiştir. Ayrıca, İsviçre'de 4 numaraya kadar yükselen "Du" adlı bir teklisi bulunmaktadır.

Nemo, İsviçre'nin Maskeli Şarkıcı yarışmasının 2021/2022 sezonunda pandayı temsil etmiş ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

29 Şubat 2024'te Nemo, "The Code" adlı şarkısıyla 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsil edecek kişi olarak seçildi ve 9 Mayıs'taki ikinci yarı finalde performans sergiledi. Eurovision finali olan 11 Mayıs'ta ise 591 puanla birinci olarak büyük bir başarı elde etti.