70. Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final heyecanı başladı ve yarı finallerin ardından finale yükselen ülkeler, Viyana’daki Wiener Stadthalle sahnesinde birincilik için performanslarını sergiledi. Peki, Eurovision 2026 birincisi kim oldu? Eurovision şampiyonu hangi ülke oldu? İşte ayrıntılar...

EUROVISION 2026 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik, “Bangaranga” adlı şarkıyı seslendiren Dara ile Bulgaristan’ın oldu.

TÜRKİYE BU YIL EUROVISION'A KATILDI MI?

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Bu yıl da Türkiye yarışmada yer almıyor.